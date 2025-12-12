冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。12月20日から26日ごろにかけては寒気の影響を受けにくく、全国の広範囲で平年より気温が高くなるでしょう。北日本太平洋側や関東・東海では、低気圧の影響を受けやすい時期があり、この先1か月の降水量が多くなりそうです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本日本海側は、12月20日から26日ごろにかけて、冬型の気圧配置の頻度が低く、例年よりくもりや雪（または雨）の日が少な