高松北警察署 高松北署は12日、高松市役所職員の40代の男を香川県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕しました。警察によると、男は8日の午後6時半ごろ、高松市役所内の女子トイレに動画撮影状態にした小型カメラを設置した疑いがもたれています。市役所の女性職員が気付き、相談を受けた男性職員が「女性トイレの便器の裏に小型カメラが設置されている」と110番通報しました。警察が捜査していたところ、11日に男が警察に自首し