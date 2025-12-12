オートサロンにチューンドM2 CSを出展ビー・エム・ダブリューは、2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催されるチューニングカー文化の祭典『東京オートサロン2026』に出展することを発表した。【画像】東京オートサロン2026BMWブースのイメージとBMW M2 CS全76枚BMWブースでは、BMWのハイパフォーマンスモデル『BMW M』の各モデルに、正規ディーラーでもあまり目にすることがないBMW純正チューニング・パーツ『BMW Mパフォーマンス