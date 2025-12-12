自宅の駐車場から車を出そうとした際に壁にこすってしまった女性が、一連の出来事を夫にLINEで伝えたところ返ってきたという優しい一言がXに投稿され、話題となっています。投稿したのは、2児の母・きゃん（@can_mamachan）さん。車を思いきりこすってしまったことをLINEで謝ると、すぐに届いた夫の返信は、「皿洗いしない人は皿を割らないように、毎日送迎して車運転してくれてるから運悪く擦ったわけで。ママちゃんが頑張ってく