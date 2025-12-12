アフリカには4億人の貧困層がいる。飢えた子供たちがたくさんいる。日本にもアンダークラスという貧困層がいるが子供はいない。低収入で結婚できず子供も作れない。そして、高齢者になれば野垂れ死にするだけ。どうすれば救えるのか......（写真：ABACA PRESS／時事通信フォト）ウクライナ戦争勃発から世界の構図は激変し、真新しい『シン世界地図』が日々、作り変えられている。この連載ではその世界地図を、作家で元外務省主任分