気象台は、午前7時36分に、なだれ注意報を十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表（雪崩注意報） 12日07:36時点中越、上越では、土砂災害や大雪、電線等への着雪に注意してください。新潟県では、風雪や高波、落雷に注意してください。中越では、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値