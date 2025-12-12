気象台は、午前7時35分に、大雪警報を栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表しました。またなだれ注意報を栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】宮城県・栗原市西部、大崎市西部、色麻町、加美町に発表 12日07:35時点西部では、12日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■栗原市西部□大雪警報【発表】積雪12日夕方にかけて警戒・山沿い1