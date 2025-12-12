◇米男子ゴルフツアー最終予選会第1日（2025年12月11日米フロリダ州TPCソーグラス・ダイズバレーC＝6850ヤード、パー70、ソーグラスCC＝7054ヤード、パー70）上位5人に来季出場権が付与される最終予選会が2コースで始まり、日本勢は3人が出場した。2次予選会を通過した石川遼（34＝CASIO）はソーグラスCCを4バーディー、4ボギーの70で回りトップと6打差の64位で初日を終えた。同じく2次予選会から挑戦している杉浦悠