ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は大幅続伸し、前日比646.26ドル高の4万8704.01ドルと終値の最高値を更新して取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が利上げに否定的な姿勢を示したことで、米景気の先行きに対する期待感が広がり、買い注文が膨らんだ。FRBは前日の連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利下げを決定。パウエル氏はその後の記者会見