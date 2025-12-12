事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。通信教育大手のベネッセコーポレーションの「進研ゼミ小学講座」が発表した25年の「小学生の流行語ランキング2025」について、4位の「開示だな」について「小学生流行ワード4位『開示だな』小学生がこんなこと言ってくるの嫌だ」と、笑顔ながら涙が出ている、苦笑のような、泣き笑いのような顔文