全日本プロレスは１１日、３１日に代々木第二体育館で開催する「ゼンニチ大晦日２０２５」の全対戦カードを発表した。１２・１０後楽園ホール大会でＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ「我蛇髑髏」加藤良輝＆ＩＳＨＩＮがアジアタッグ王座に挑戦を表明。王者組のＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起も受諾しＰＷＦ本部も認めたため、代々木でのタイトル戦が新たに決まった。王者組にとって３度目の防衛戦になる。さらに体調不良で欠場を続けていたサ