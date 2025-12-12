※経済指標 ＊新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06）22:30 結果23.6万件 予想21.9万件前回19.2万件（19.1万件から修正） ＊貿易収支（9月）22:30 結果-528億ドル 予想-632億ドル前回-593億ドル（-596億ドルから修正） 【カナダ】 ＊国際商品貿易（9月）22:30 結果1.5億カナダドル 予想N/A前回-64.3億カナダドル（-63.2億カナダドルから修正） ※発言・ニュース ＊米３０年債入札