NY株式11日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均48704.01（+646.26+1.34%） S＆P5006901.00（+14.32+0.21%） ナスダック23593.86（-60.29-0.25%） CME日経平均先物51100（大証終比：+900+1.80%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続伸。ただ、ＩＴ・ハイテク株は売りが強まり、ナスダックはマイナス圏での推移が続いた。オラクル＜ORCL＞が予想を下回るクラウド関連の売上を発表し