米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間06:23） 米2年債 3.530（-0.008） 米10年債4.147（0.000） 米30年債4.795（+0.008） 期待インフレ率2.263（-0.007） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。この日の米新規失業保険申請件数が労働市場の冷え込みを示唆したことで、序盤の利回りは下げて始まったものの、米株式市場でダウ平均が大幅高となったこともあり、後