ドル円、一時１５４円台に下落も後半に買い戻される＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、前半はドル安が加速し、ドル円は一時１５４円台まで下落した。この日発表の米新規失業保険申請件数が予想以上だったことでドル安が加速。前日のＦＯＭＣおよびパウエル議長の会見を受けたドル安の流れは続いている。ただ、１５５円を割り込むと押し目買いも強まるようだ。 ２０２６年にかけて、日米の金融政策が想定以上に真逆の