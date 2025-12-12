【日本】 鉱工業生産（確報値）（10月）13:30 予想1.4%前回1.4%（前月比) 予想1.5%前回1.5%（前年比) 予想N/A前回2.5%（設備稼働率・前月比) 【英国】 鉱工業生産指数（10月）16:00 予想0.9%前回-2.0%（前月比) 予想-1.1%前回-2.5%（前年比) 製造業生産高（10月）16:00 予想1.1%前回-1.7%（前月比) 予想-0.1%前回-2.2%（前年比) 貿易収支（10月）16:00 予想-1950.