12月12日未明、遊佐町を走行していたＪＲ羽越線の回送列車が乗用車と衝突する事故がありました。車の近くには成人男性１人が倒れていてその場で死亡が確認されました。警察と消防によりますときょう午前１時半頃、遊佐町遊佐を走行していたＪＲ羽越線の回送列車が線路内に停車していた乗用車と衝突する事故がありました。現場を確認したところ車の近くに成人男性１人が倒れていたということです。男性はその場で死亡が確認されまし