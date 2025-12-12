■全国の天気日本海側は12日(金)、広く雪や雨が降るでしょう。北日本では、大雪や猛吹雪に注意・警戒してください。一方、太平洋側は晴れて、空気が乾燥しそうです。北寄りの風も強まるため、火の用心を心がけましょう。■予想最高気温前日より5℃以上低い所が多く、各地とも真冬のような寒さになりそうです。金沢は前日より12℃低い5℃、仙台は11℃低い3℃の予想です。関東から西日本でも10℃前後で風が冷たく感じられそうです。