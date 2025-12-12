12日午前7時9分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、県内では横手市で震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと震源はごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されています。この地震で、盛岡市で最大震度2の揺れを観測し、県内では横手市雄物川町で震度1を観測しています。