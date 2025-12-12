12月8日午後6時半頃、高松市内の公務所の女子トイレ内に、動画を撮影状態にした小型カメラを設置したとして、香川県迷惑行為等防止条例違反の疑いで、高松市国分寺町に住む地方公務員の男（45）が逮捕されました。 警察の調べに対して、男は容疑を認めているということです。