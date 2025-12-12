モロッコサッカー連盟は11日、今月下旬から来年1月中旬にかけてモロッコで行われるアフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)に臨むモロッコ代表メンバーを発表した。正規メンバー26人とリザーブメンバー2人を発表。大会には28人全員が登録できるが、試合ごとのベンチ入りは26人のレギュレーションとなっている。DFアクラフ・ハキミ(パリSG)、DFヌセア・マズラウィ(マンチェスター・U)、MFブラヒム・ディアス(R・マドリー)ら