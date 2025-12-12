「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）2位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）3位moto g66j 5G（Motorola Mobility）4位arrows We2 FCG02（FCNT）5位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）6位Pixel 9a 128GB(au)（Google）7位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）8位Galaxy A2