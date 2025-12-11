「ボス（BOSS）」が、ホリデーシーズンに向けてギフトコレクションを発売した。ボス直営店および公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】今季のホリデーギフトコレクションは、大切な人への贈り物に適したアイテムを多数ラインナップ。メンズからは、環境に配慮した素材を採用したバッグ（2万5410円）など、日常で活躍するアイテムを揃えた。ウィメンズからは、バッグ（5万1700円）やスカーフ（2万4200円）