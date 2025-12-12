12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比790円高の5万920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 52638.99円ボリンジャーバンド3σ 51799.46円ボリンジャーバンド2σ 50959.93円ボリンジャーバンド1σ 50920.00円12日夜間取引終値 50618.00円5日移動平均 50148.82円11日日経平均株価現物終値 50120.40円25日移動平均 50090.00