12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比34.5ポイント高の3407ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3475.53ポイントボリンジャーバンド3σ 3431.69ポイントボリンジャーバンド2σ 3407.00ポイント12日夜間取引終値 3389.60ポイント5日移動平均 3387.84ポイントボリンジャーバンド1σ 3362.00ポイント一目均衡表・転換線 335