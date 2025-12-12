12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の647ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 747.62ポイントボリンジャーバンド3σ 738.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 727.00ポイント75日移動平均 726.36ポイントボリンジャーバンド2σ 715.45ポイント200日移動平均 714.25ポイント一目