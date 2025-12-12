伝統の技と現代の感性が交差する場所に、唯一無二の時計が生まれる。今回ご紹介するセイコーウオッチの3つの限定モデルは、それぞれ異なる美意識と哲学を持ちながらも、共通して“時をまとう歓びと美意識”を静かに語りかけてくる。七宝の光を湛えるクレドール、アップサイクルレザーの温もりをまとったプレザージュ、そして1984年の記憶を再構築したパワーデザインプロジェクト。3つの物語が、今、腕元で静かに時を刻み始める。静