セックスレス夫婦を蝕む「裏切り」と「欲望」の連鎖 4人の男女の【秘密の関係】が交錯する、 予測不能なジェットコースター不倫サスペンスを実写ドラマ化！ テレ東では2026年1月7日(水)から、水ドラ25「この愛は間違いですか～不倫の贖罪」(毎週水曜深夜1時～)を放送します。『SNS狂の女～自己顕示欲のバケモノ～』をはじめ女性の悩みや社会の闇をテーマにした作品を手がけ