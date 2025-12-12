宮本茉由が主演するドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』が、テレビ東京ほかにて2026年1月7日より毎週水曜25時に放送されることが決まった。宮本は民放ドラマ初主演。【写真】宮本茉由が演じる主人公、原作での姿は？原作・乙葉一華、作画・久松ゆのみによる同名漫画を実写ドラマ化する本作は、4人の男女の秘密の関係が交錯する、予測不能なジェットコースター不倫サスペンス。主人公・松本菜穂（27）は、スーパーの