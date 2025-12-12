メ～テレ（名古屋テレビ） 11日深夜、愛知県知立市で大型トラックと自転車が衝突し、自転車の76歳の男性が死亡しました。警察は、大型トラックの運転手が酒気帯びの状態で運転し、事故を起こしたとみて調べています。 11日午後11時半ごろ、知立市上重原町の国道155号で、大型トラックと自転車が衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた刈谷市のアルバイト、坂本光輝さん(76)が病院に運ばれましたが死亡しまし