松山ケンイチが主演する2026年1月6日スタートのドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）より、追加キャストとして山田真歩、葉山奨之、入山法子、小木茂光、第1話ゲストとして小林虎之介の出演が発表された。【写真】小林虎之介が被告人役で第1話ゲストに！追加キャスト陣原作は、新聞記者である直島翔が描く異色のリーガルミステリー『テミスの不確かな法廷』。発達障害を抱える裁判官をはじめ、裁判所職員、検事、弁護