俳優エリック・デイン（53）が、ALS（筋萎縮性側索硬化症）との闘病と自身のキャリアを振り返る新しい回想録『Book of Days: A Memoir in Moments』を出版することを明らかにした。ALSは神経細胞を攻撃し筋肉の制御を失わせる進行性の神経変性疾患で、エリックは今年初めに診断を公表している。 【写真】かわいい娘2人と笑顔の3ショット ドラマ『グレイズ・アナトミー』で知られるエリックは声明で「毎朝目覚めるたび