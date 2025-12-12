光州（クァンジュ）広域市の図書館新築現場で、作業員4人が生き埋めになる崩落事故が発生し、2人が死亡、2人が行方不明になった。11日午後1時58分ごろ、光州市西区治平洞（ソグ・チピョンドン）の光州代表図書館工事現場で崩落事故が発生し、作業員4人が構造物に生き埋めになった。このうち2人は事故後に救助されたが死亡した。消防当局はこの日、所在が確認されていない作業員2人について、地下2階にいる可能性が高いとみて捜索を