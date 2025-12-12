元モーニング娘。のメンバーで、歌手・タレントの後藤真希（40）が2024年11月29日に発売した写真集「flos」がロングヒットを遂げる中、「flos」の未公開アザーカットを収録した「flos」thanks edition （読み：フロース サンクス エディション）を電子版限定写真集として発売することが決定した。電子書店各社にて12月25日から随時配信開始予定だ。【別カット】美しさが止まらない…谷間を大胆披露した後藤真希 thanks edition