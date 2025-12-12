12日午前7時9分ごろ、北海道、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の石狩市と月形町、岩手県の盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道石狩市月形町□岩手県盛岡市■震度1□