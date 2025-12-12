年間を通じて賑わう京都で、静かな滞在を楽しみたいときにおすすめのホテルがある。『清水寺（きよみずでら）』の隣の高台に位置し、客室から京都の市街地を見渡たせる『バンヤンツリー・東山 京都』だ。2024年8月20日に開業したばかりの話題のラグジュアリーな宿には、幽玄な竹林を背景に現代的な能舞台と、天然温泉も備わる。観光名所の祇園まで徒歩圏内という利便性が高い場所にありながら、自然に包まれた森閑とした場所で、俗