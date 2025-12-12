釧路湿原でのメガソーラー建設工事を巡り、きのう(2025年12月11日)有志団体が道に規制条例の施行前の駆け込み建設に対する建設中止の署名およそ17万6000筆を提出しました。道に署名を提出したのは釧路自然保護協会などの有志団体です。釧路湿原南部におけるメガソーラーの駆け込み建設中止の署名およそ17万6000筆が手渡されました。釧路湿原周辺でのメガソーラー建設を巡っては、大阪の事業者