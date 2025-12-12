きょうは千島近海の低気圧と大陸から張り出す高気圧の間で日本付近は強い冬型の気圧配置となり、全国的に北風が強まるでしょう。北日本の日本海側を中心に大雪となり、ふぶくところが多くなる見込みです。一方で太平洋側の各地は晴れて乾燥するでしょう。火が燃え広がりやすい気象条件となりますので、火の管理にはお気を付けください。最高気温は全国的にきのうより下がり、真冬の寒さとなりそうです。北海道は各地最高気温が0度