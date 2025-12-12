2025年8月15日、ウクライナのゼレンスキー大統領および欧州各国首脳と会談した米トランプ大統領（写真：Pool／ABACA／共同通信イメージズ）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]第2次トランプ政権「NSS」が投げかけた“欧州からの距離”NATO（北大西洋条約機構）加盟の欧州諸国が、徴兵制復活へとハンドルを切り始めた。きっかけは2022年2月にロシアのプーチン大統領が強行したウクライナ本土への侵略戦争だが、理由はそれだ