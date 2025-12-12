１０月の最低賃金引き上げに伴って石川県が創設した被災事業者の支援金制度について、９日までの約２か月間で申請が１０件にとどまることが１１日わかった。想定をはるかに下回っているとして、県は対象の拡大を検討している。県議会定例会で、田中美絵子県議（未来石川）の一般質問に馳知事が答えた。県が新設した「被災小規模事業者賃上げ支援金」は能登半島地震による被災事業者の利用を想定。時給を７０円以上引き上げた従