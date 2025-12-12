妖精がたわむれる神話の世界、魔術師と騎士たちが活躍するアーサー王物語。ヨーロッパの古くて不思議な魅力をもつ「ケルト文化」は、日本でも広く親しまれている。しかし、現代人の「ケルト観」には、さまざまな思い込みや誤解がまぎれているという。新刊『ケルトとは何か』（講談社選書メチエ）の著者、原聖氏に聞いた。ケルト人＝アイルランド人の祖先、ではない――「ケルト」といえば、ファンタジックなヨーロッパの古層文化と