Hello there! 「中学生の基礎英語 レベル１」のテキストを担当しているキソ５号です。今年度の「中学生の基礎英語 レベル１」の連載、Kiso1 Special Interviewでは、さまざまな方に英語学習法などについてお話をうかがっています。現在発売中の2025年11月号と12月号では、人気オーディション「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」でデビューした、11人組アイドルグループINIから髙塚大夢（たかつか・ひろむ