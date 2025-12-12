東京駅から高尾駅まで、東京の東西を結ぶJR中央線。「SUUMO住みたい街ランキング2025 首都圏版」では、「住みたい沿線ランキング」の4位に選ばれている。今回は、そんなJR中央線の東京都内全32駅それぞれのシングル向け賃貸物件（専有面積10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DK）の家賃相場を調査。都内だけでも約53kmもの距離を走っており、家賃相場にも幅がありそう。さっそく調査結果を見てみよう。JR中央線（東京都内）