政府はAI・半導体・量子・宇宙・核融合・バイオの6分野を「国家戦略技術」に指定し、投資促進や人材育成に取り組む方針だ。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「戦後日本の成功モデルが足枷となっている。日本が技術を活かすためには、これまでの前提を『終わらせる』意思決定が必要だ」という――。写真＝iStock.com／voyata※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／voyata■なぜ日本人の給料は上がらないのか日