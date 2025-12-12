NHK「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）が県知事の娘・リヨ（北香那）に好意を寄せられるシーンが描かれている。脚色はされているが、史実に基づいている。なぜ八雲は応えなかったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などから迫る――。ラフカディオ・ハーン（写真＝『The life and letters of Lafcadio Hearn』より／Files from Flickr's 'The Commons'／Wikimedia Commons）■八雲は“知事の娘の好意”に気づ