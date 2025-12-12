¡Ö¸½Âå¿ô³Ø¤ÎºÇ½ÅÍ×ÍýÏÀ¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡½¡½¡ª21À¤µª¤Î¿ô³Ø³¦¤ò¤Ë¤®¤ï¤¹¡Ö·÷ÏÀ¡×¡£¡Ö¥â¥Î¤È¥â¥Î¤òÌð°õ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¡¢¿ô³Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡£¹âÅÙ¤ÊÃê¾ÝÀ­¤ÈÉáÊ×À­¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤Ä·÷ÏÀ¤Ë¤ÏÆñ²ò¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ä¤­¤Þ¤È¤¦¤¬¡¢¿ô³Ø¼Ô¤Î²ÃÆ£Ê¸¸µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö·÷ÏÀ¤Ï¼Â³Ø¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢º£¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î¿ô³Ø¡×¤ÎËÜ¼Á¤ò¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î·÷ÏÀ¡Ù(