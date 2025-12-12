12月5日（日本時間6日未明）にワシントンで行われた2026年北中米ワールドカップ（W杯）抽選会。森保一監督が時折、笑みを見せつつも「非常に厳しいグループ」という言葉を5回も繰り返した通り、日本はオランダ、アルバニア・ポーランド・スウェーデン・ウクライナの欧州プレーオフ勝者、チュニジアといった難敵揃いのF組に入った。「2026年W杯優勝」という壮大な目標に近づこうと思うなら、やはりF組を1位で通過することが最優先。