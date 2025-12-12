閑静な住宅街にたたずむ、端正なお茶専門のカフェ阪神本線芦屋駅から北へ徒歩約5分、閑静な住宅街にお茶専門のカフェ「茶と菓と いい日」はあります。外観は格子戸が美しく、まるで料亭のよう。入り口からも端正な雰囲気が醸し出されています。店内は白木をベースに白、藍色を用いたシンプルな空間に、カウンター7席と2席のテーブルがひとつ。どこか茶室を思わせる静謐（せいひつ）な空気が漂います。テーブル席のあしらいもすてき