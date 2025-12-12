バース労働相の衝撃的な発言世の中には、一瞬で「ことの真相」が明るみに出てしまうときがある。まさにそれが、11月25日に起こった。ベルリンでは、雇用者連盟の年に一度の全国総会で、ドイツのおよそ500社のトップマネージャーらが勢揃いしていた。メルケル首相以来の数々の失政のせいで、今や産業国から脱落しかけているドイツ国。そこで生き残りのために戦っている企業戦士たちである。ここ10年来、ドイツを支配しているのは左