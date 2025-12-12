ワールドシリーズMVPに引き続き、ドジャース・山本由伸投手（27）が今季ポストシーズンNo.1選手に輝いた。現地時間12月6日、米専門テレビ局「MLBネットワーク」が発表した。【写真を見る】〈バースデーケーキに映り込んでい別のスポーツとは〉他山本が購入していた「広すぎる31億円豪邸」とNikiの「海外での水着インスタ」先月には、大谷翔平投手（31）が早くも来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）参